Володимир Кириченко

Відомий німецький промоутер Калле Зауерланд для iFL TV розповів, що поєдинок колишніх чемпіонів світу у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) і Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) відбудеться у Дубліні восени.

Чісора – Вайлдер – це той бій, який знаменує кінець епохи?

«Ні, ні, ні. Я не можу його так представити. Дерек каже нам, що це кінець його епохи. Насправді для цих двох на кону досить багато, тому що я думаю, що переможець буде наступним суперником для Усика. Бій Ф’юрі – Джошуа погоджено, судячи з усього, на осінь в Дубліні. Це фантастично».

В Дубліні?

«Це те, що я чув. Погоджено бій у Дубліні. Я думаю, вересень, жовтень. Не знаю, чи я не сказав зайвого. У будь-якому разі, я чув такі чутки. Потім ми побачимо цей бій, потім бій Усика, можливо, з переможцем цього бою, і потім завіса опускається».

Нагадаємо, Туркі Аль аш-Шейх готує серію мегафайтів за участю головних зірок світового боксу.