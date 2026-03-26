«Я б із задоволенням провів цей поєдинок»: Ділліан Вайт про бій проти Джошуа
Ділліан розповів про готовність втретє зустрітися з Ей Джеєм
близько 1 години тому
Британський важковаговик Ділліан Вайт (31-4, 21 КО) прокоментував можливість проведення поєдинку проти колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO). Слова наводить Sky Sports.
Вайт підтвердив готовність знову вийти на ринг проти свого співвітчизника:
Я б із задоволенням провів цей поєдинок. У нас з Ей Джеєм є спільна історія — ми завжди видаємо гарний бій. Перемога, поразка чи нічия — це завжди буде видовищно. Але подивимося. Звичайно, він би волів битися з Тайсоном Ф’юрі, а не зі мною, це очевидно. Враховуючи те, на якому етапі кар’єри ми перебуваємо, у нас, ймовірно, залишилося не так багато боїв у запасі. Він би волів битися з Ф’юрі, ніж зі мною, але якщо мені запропонують бій, я його прийму.
