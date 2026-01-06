Тайсон планує бій із Джейком Полом після поєдинку з Мейвезером
Легендарний американець готовий знову зустрітися з відеоблогером
близько 1 години тому
Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Майк Тайсон поділився планами на майбутнє після показового бою з Флойдом Мейвезером-молодшим.
В інтерв’ю виданню The Mirror Тайсон заявив, що почувається впевнено перед поєдинком із Мейвезером і готовий продемонструвати свою майстерність. Крім того, він не виключає можливість зустрічі з Джейком Полом (12-1, 7 КО) у потенційному реванші.
Я стаю все впевненішим у собі й вірю, що у майбутньому бою з Флойдом буду кращим… І я сподіваюся, що після цього бою, можливо, відбудеться реванш. Так, мені це було б цікаво.
Майк Тайсон анонсував мегабій із Мейвезером: коли й де пройде поєдинок.