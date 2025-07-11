Володимир Кириченко

Промоутерська компанія Matchroom Boxing підтвердила, що на кону реваншу між північноірландським боксером напівсереднього дивізіону Льюїсом Крокером (21-0, 11 КО) та ірландцем Педді Донованом (14-1, 11 КО) стоятиме вакантний титул IBF.

Це сталося після того, як його офіційно звільнив Джарон Енніс.

Дата та місце проведення стануть відомі згодом.

Following @JaronEnnis vacating the IBF World Welterweight title and moving up, the rematch just got bigger 👑 @lewiscrocker1 @PaddyDonovan23



Date and venue coming soon 🔥#CrockerDonovan2 | @DAZNBoxing pic.twitter.com/lHDIOFebBy — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) July 10, 2025

Перший бій між боксерами відбувся на початку березня. У кінці 8-го раунду Донован відправив Крокера в нокдаун, потім пішов добивати, завдавши удару після гонга. Рефері дискваліфікував Педді.

Після семи раундів Донован перемагав на картках суддів – 67-65 та двічі 69-63.

Раніше повідомлялося, що Енніс може провести титульний бій проти кривдника Богачука.