Стало відомо, хто буде битися за звільнений Еннісом титул IBF
Ці боксери вже зустрічалися в ринзі
близько 1 години тому
Промоутерська компанія Matchroom Boxing підтвердила, що на кону реваншу між північноірландським боксером напівсереднього дивізіону Льюїсом Крокером (21-0, 11 КО) та ірландцем Педді Донованом (14-1, 11 КО) стоятиме вакантний титул IBF.
Це сталося після того, як його офіційно звільнив Джарон Енніс.
Дата та місце проведення стануть відомі згодом.
Перший бій між боксерами відбувся на початку березня. У кінці 8-го раунду Донован відправив Крокера в нокдаун, потім пішов добивати, завдавши удару після гонга. Рефері дискваліфікував Педді.
Після семи раундів Донован перемагав на картках суддів – 67-65 та двічі 69-63.
Раніше повідомлялося, що Енніс може провести титульний бій проти кривдника Богачука.