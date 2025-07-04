Британський промоутер Едді Гірн для The Ring розповів, коли його клієнт, колишній чемпіон IBF та WBA у напівсередній вазі американець Джарон Енніс (34-0, 30 КО), проведе наступний поєдинок.

«Ймовірно, у вересні або на початку жовтня Енніс повернеться на ринг у першій середній вазі – ми зробили кілька пропозицій суперникам у цій категорії, і він готовий знову вийти на ринг. Я з нетерпінням чекаю, коли Бутс перейде у вищу вагову категорію, і думаю, що у першій середній ви побачите зовсім іншу людину.

Ймовірно, це буде у Філадельфії. На Бутса завжди тисне велика відповідальність, коли він бʼється у Філадельфії. Ми вивезли його з Філадельфії в Атлантік-Сіті минулого разу, і він виступив фантастично, тому я думаю, що його можна продати в багатьох містах, але він, ймовірно, повернеться у Філадельфію.

Ми зараз обговорюємо з Golden Boy бій з Верджілом Ортісом. Я думаю, що це неминуче. Ми хочемо цього бою, і я думаю, що він буде грандіозним – одним з найкращих в американському боксі».