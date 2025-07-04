Енніс може провести титульний бій проти кривдника Богачука
Команди боксерів розпочали перемовини
28 хвилин тому
Британський промоутер Едді Гірн для The Ring розповів, коли його клієнт, колишній чемпіон IBF та WBA у напівсередній вазі американець Джарон Енніс (34-0, 30 КО), проведе наступний поєдинок.
«Ймовірно, у вересні або на початку жовтня Енніс повернеться на ринг у першій середній вазі – ми зробили кілька пропозицій суперникам у цій категорії, і він готовий знову вийти на ринг. Я з нетерпінням чекаю, коли Бутс перейде у вищу вагову категорію, і думаю, що у першій середній ви побачите зовсім іншу людину.
Ймовірно, це буде у Філадельфії. На Бутса завжди тисне велика відповідальність, коли він бʼється у Філадельфії. Ми вивезли його з Філадельфії в Атлантік-Сіті минулого разу, і він виступив фантастично, тому я думаю, що його можна продати в багатьох містах, але він, ймовірно, повернеться у Філадельфію.
Ми зараз обговорюємо з Golden Boy бій з Верджілом Ортісом. Я думаю, що це неминуче. Ми хочемо цього бою, і я думаю, що він буде грандіозним – одним з найкращих в американському боксі».
Нагадаємо, Енніс звільнив титули IBF і WBA у напівсередній вазі та піднявся до першого середнього дивізіону. У ніч на 13 квітня Джарон здобув дострокову перемогу над Еймантасом Станіонісом.