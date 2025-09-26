Олег Гончар

Похорон колишнього чемпіона світу в напівсередній вазі Ріккі Хаттона відбудуться 10 жовтня в Манчестерському соборі. Про це повідомляє Sky Sports.

Вхід на церемонію буде можливий лише за запрошеннями.

46-річного Хаттона знайшли мертвим у його будинку в Гайді 14 вересня. Поліція Великого Манчестера зазначила, що жодних підозрілих обставин у справі не виявлено.

Ріккі Хаттон, відомий як «Хітмен», був популярним боксером, який здобув титули в напівсередній та першій напівсередній вазі.