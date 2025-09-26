Пол Спік, менеджер британського ексчемпіона світу Ріккі Хаттона, для Boxing King Media розповів про смерть легендарного боксера.

«Світло не було увімкнене, і це здалося мені дивним. Я подумав, що він проспав, але в цьому немає нічого незвичного. Люди часом просипають.

Тож я зайшов усередину – у мене є ключ – і почав кричати: «Рік, Рік, прокидайся!». Я почув музику зверху, тож піднявся нагору… Я глянув на нього… Мені знадобився час, щоб це усвідомити. Я був у стані шоку, розгубленості, втрати та багатьох інших емоцій. Потім я викликав поліцію та швидку.

Я твердо вірю, що він не мав наміру це робити. Це має визначити коронер, але в нього було все, заради чого варто жити.

Він домовився повести своїх доньок на концерт Oasis наступного тижня. Планував поїхати до Таїланду на конвенцію WBC та у відпустку після бою. Він щойно забронював квиток до Тенерифе на Різдво. Його доньки ніколи не бачили, як він боксує, тож він дуже чекав цього. Було так багато речей, заради яких варто жити – він справді був у хорошому місці.

Я хочу, щоб правда вийшла назовні, інакше люди просто почнуть вигадувати. Було написано багато дурниць про Рікі та його батьків, але він бачився з мамою лише минулого тижня – міцно її обійняв і подарував трохи любові. Збирався відвідати тата після повернення з Дубаю.

Якби це сталося 10 років тому, це не було б таким великим шоком, як тепер. Я був із Рікі і на найвищих вершинах боксу, і в найглибших прірвах життя».