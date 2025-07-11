Володимир Кириченко

Український важковаговик Сергій Радченко (11-8, 5 КО) для SportBusiness.Media розповів, коли проведе свій наступний поєдинок.

Коли наступного разу побачимо Вас у рингу?

«Невдовзі будемо обговорювати це питання з моїм промоутером. Сподіваюся, що вже зовсім скоро – можливо, через 2-3 місяці. Усе залежатиме від того, коли проводитимуться турніри з професійного боксу в Україні».

Нагадаємо, що 1 травня у Преторії, ПАР, відбувся поєдинок між Радченком та Кевіном Лереною за титул чемпіона світу у бріджервейті за версією WBC, яким володів південноафриканський боксер.

Українець у 2-му раунді двічі побував у нокдауні. Коли Радченко опинився на канвасі на початку 3-го раунду, кут 38-річного українця викинув рушник і рефері зупинив бій.