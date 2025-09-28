Олег Гончар

У Каунасі (Литва) ексчемпіон світу в напівсередній вазі Еймантас Станіоніс (16-1, 9 КО) здобув переконливу перемогу за очками над Джабулані Макенсе (16-2, 8 КО) з ПАР. Бій став для литовця першим після поразки від Джарона Енніса в об'єднавчому поєдинку.

Станіоніс з перших секунд захопив центр рингу, ефективно працюючи джебом і скорочуючи дистанцію. Він підключав силові удари, активно атакував корпус і вже на старті перевірив міцність підборіддя суперника.

Макенсе намагався відповідати, приймаючи обміни ударами, потім контратакував, але не зміг нав’язати свій бокс.

Після кількох конкурентних раундів на початку (особливо другого) бій перетворився на спробу африканця вистояти до фінального гонгу. Макенсе відзначився лише стійкістю до ударів.

Рахунок суддів на користь Станіоніса: 99-91, 100-90 і 99-91.

