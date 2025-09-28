Олег Гончар

39-річний ексчемпіон світу з боксу Джеймс Дігейл дебютував у боях на голих кулаках на шоу BKFC 81 у Манчестері, Англія.

У головному поєдинку в ліміті полутяжкої ваги він зустрівся з австралійцем Метом Флойдом, який колись був ватажком банди, за що сидів у тюрмі.

Флойд після першого раунду боднув суперника головою в обличчя. На ринг вибігли представники команд, що ледь не призвело до масової бійки. Страсті вгамували, а Флойду призначили штраф – мінус 2 бали.

У третьому раунді обидва бійці отримали по одному штрафу. Бій пройшов усю дистанцію, але не вражав технікою: з глядацької точки зору, це нагадувало брудну вуличну сутичку.

Дігейл переміг одноголосним рішенням суддів: 48-43, 47-44, 48-43.

Для Дігейла це перший поєдинок з 2019 року, коли він програв Крісу Юбенку-молодшому.