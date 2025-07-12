Стівенсон погрожує Сепеді напередодні бою
Шакур перед поєдинком не стримує емоцій
7 хвилин тому
Чемпіон світу WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО) емоційно висловився напередодні поєдинку проти мексиканця Вільяма Сепеди (33-0, 27 КО). Слова наводить Boxing Scene.
Американець заявив, що вже давно хотів цього бою:
Я викликав його на бій протягом трьох років. Казки про те, що вони намагались це організувати — неправда. У них була можливість, але вони відмовилися. Усе це — на совісті Оскара (Де Ла Хойї). У суботу я вийду, щоб його побити. Він сильний і жорсткий, але я тут, щоб дати йому по заслугах. Я за свої слова відповідаю.
Також Стівенсон додав, що хоче перевірити, чи справді Сепеда такий небезпечний, яким себе подає:
Він намагається здаватися монстром. Що ж, якщо він і справді такий — побачимо в суботу.
Шакур Стівенсон — Вільям Сепеда. Трансляція поєдинку.