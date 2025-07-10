Шакур Стівенсон включив Усика до топ-3 боксерів планети
Американець розмістив українеця Олександра Усика на третьому місці
близько 1 години тому
Непереможний чемпіон світу в трьох вагових категоріях, американець Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО), поділився своєю версією трійки найкращих боксерів сучасності в подкасті Аріеля Хельвані.
На першому місці — Теренс Кроуфорд. Потім — дмитро бівол. Мені дуже подобається бівол, він не отримує тієї оцінки, яку заслуговує. Він переміг двох видатних боксерів. На мій погляд, він виграв обидва бої з бетербієвим. І третім… нехай це буде Олександр Усик. Адже порівнювати важковаговиків з представниками інших дивізіонів складно.
Поєдинок між Сепедою та Шакуром Стівенсоном відбудеться 12 липня на стадіоні Луї Армстронга у Нью-Йорку.
Де Ла Хойя спрогнозував результат титульного бою Сепеда – Шакур.
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