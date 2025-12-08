Олег Гончар

Непереможений чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (24-0, 11 КО) висловився про рівень Василя Ломаченка на піку.

Стівенсон, який неодноразово критикував Ломаченка за «ухиляння» від бою, визнав велич українця. Раніше американець звинувачував Василя в страху перед ним, але тепер підкреслив його домінування в легкій та напівлегкій вагах.

«Праймовий Лома був таким крутим». Шакур Стівенсон

Ломаченко завершив кар’єру у 2025 році. Востаннє він бився в травні 2024-го, перемігши Джорджа Камбососа одностайним рішенням і завоювавши титул IBF.

Стівенсон готується до бою з Теофімо Лопесом у січні 2026-го.