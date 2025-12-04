Володимир Кириченко

Володар титулу WBA у другому напівлегкому дивізіоні Ламонт Роуч (25-1-2, 10 КО) для The Ariel Helwani Show поділився прогнозом на бій чемпіона WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопеса (22-1, 13 КО) та володаря поясу WBC в легкій вазі Шакура Стівенсона (24-0, 11 КО).

«Це чудовий бій. Я не можу дочекатися, коли він відбудеться. Думаю, Шакур переможе. Гадаю, це відкриє шлях до майбутнього мегабою між мною і Шакуром».

Нагадаємо, поєдинок між Теофімо та Шакуром відбудеться 31 січня 2026 року і стане головною подією вечора боксу The Ring VI у Нью-Йорку. Подію транслюватиме DAZN.