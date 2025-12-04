Кривдник Джервонти спрогнозував результат бою Лопес – Стівенсон
Він хоче побитися з переможцем поєдинку
близько 2 годин тому
Лопес та Шакур / Фото - Yahoo
Володар титулу WBA у другому напівлегкому дивізіоні Ламонт Роуч (25-1-2, 10 КО) для The Ariel Helwani Show поділився прогнозом на бій чемпіона WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопеса (22-1, 13 КО) та володаря поясу WBC в легкій вазі Шакура Стівенсона (24-0, 11 КО).
«Це чудовий бій. Я не можу дочекатися, коли він відбудеться.
Думаю, Шакур переможе. Гадаю, це відкриє шлях до майбутнього мегабою між мною і Шакуром».
Нагадаємо, поєдинок між Теофімо та Шакуром відбудеться 31 січня 2026 року і стане головною подією вечора боксу The Ring VI у Нью-Йорку. Подію транслюватиме DAZN.