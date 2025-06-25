Стівенсон пригрозив Сепеді: «Коли надиратиму тобі дупу — не дивуйся»
Чемпіон WBC у легкій вазі відповів на провокацію суперника перед боєм 12 липня
22 хвилини тому
Шакур Стівенсон
Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО) різко відповів тимчасовому чемпіону Вільяму Сепеді (33-0, 27 КО) перед їхнім боєм 12 липня, повідомляє The Ring.
Сепеда раніше заявив, що Стівенсон уникає обміну ударами і не має сміливості, як Тевін Фармер.
Американець відреагував:
«Запам’ятай ці слова, брате. Коли я надиратиму тобі дупу на ринзі — не дивуйся».
Поєдинок стане захистом титулу для Стівенсона, який виграв пояс у 2023 році.
Поєдинок між боксерами відбудеться 12 липня на стадіоні Луї Армстронга у Нью-Йорку.