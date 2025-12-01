Олег Гончар

Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (24-0, 11 КО) у Twitter прокоментував призначення бою проти чемпіона WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопеса (22-1, 13 КО).

Шакур заявив, що багато хто рвонув уперед на початку кар’єри, але ті «спринтери» вже видихалися, тоді як він тримає свій темп і продовжує рухатися до мети — стати чемпіоном у четвертій ваговій категорії.

Бій з Лопесом відбудеться 31 січня 2026 року в Нью-Йорку.

28-річний Стівенсон уже володів титулами у напівлегкій, другій напівлегкій та легкій (WBC) вагах. Перемога над Лопесом зробить його чемпіоном у четвертій категорії.