Олег Гончар

Президент WBC Маурісіо Сулейман пояснив рішення санкціонувати поєдинок за титул у напівсередній вазі між чемпіоном Маріо Барріосом (29-2-2, 18 КО) та Раяном Гарсією (24-2, 20 КО).

Сулейман наголосив, що Гарсія — елітний боєць з блискучим послужним списком і цілком здатний виграти цей бій. За словами Сулеймана, останній виступ не визначає всю кар’єру, а WBC роками стежила за ментальним станом Гарсії, пропонувала допомогу і тримала двері відчиненими навіть після виключення з організації через допінг-скандал.

Сулейман підкреслив принцип другого шансу: всі заслуговують можливості спокутувати провину та обрати правильний шлях. Він провів паралель з Менні Пак’яо, якого також критикували за повернення, але філіппінець довів свою конкурентність у бою з Барріосом.

Також президент WBC висловив гордість за те, що дає шанс бійцю, який переміг залежності та проблеми з ментальним здоров’ям.

Нагадаємо, Кабаєл і Книба влаштували напружену битву поглядів.