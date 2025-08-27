Олег Гончар

Президент WBC Маурісіо Сулейман в інтерв’ю The Ring назвав потенційний поєдинок між чемпіоном WBC у напівважкій вазі Давідом Бенавідесом (30-0, 24 КО) та володарем титулів WBA, WBO і IBF Дмитром Біволом (24-1, 12 КО) найкращим у дивізіоні.

«Це був би найкращий бій у напівважкій вазі. Шкода, що Бівол вибув через травму, але подивимося, що буде в майбутньому». Маурісіо Сулейман

Бівол нещодавно переніс операцію на коліні та не повернеться на ринг до 2026 року. Бенавідес у своєму останньому бою в червні 2025 року здолав Девіда Моррелла одноголосним рішенням суддів.

Як повідомлялося, Бенавідес може провести бій проти Артура Бетербієва.