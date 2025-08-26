Хосе Бенавідес-старший, батько та тренер чемпіона WBC у напівважкій вазі Девіда Бенавідеса (30-0, 24 КО), в інтерв’ю MillCity Boxing заявив, що наступним суперником його сина стане ексабсолют у цьому дивізіоні Артур Бетербієв (21-1, 20 КО).

«Ми вже погодилися на бій проти Бетербієва. Ми вже сказали: «Так, ми готові», і сподіваємося, після того ми зможемо битися з Біволом. Це два бої, які мають сенс на даний момент.

Якщо Ентоні Ярд травмується, вони висунуть Бетербієва на бій проти Давіда 22 листопада.

Ми намагалися домогтися бою з Біволом. Він не хотів битися з Давідом. Ми запропонували йому бій, Туркі Аль Аш-Шейх і PBC, але він відмовився. Ми не можемо змусити його битися. Єдиним, хто погодився, був Бетербієв. Отже, вибір зроблено.

Я чув, що Біволу зробили операцію на спині. Сподіваємося, він швидко одужає, і ми отримаємо можливість битися з ним. Ми готові».