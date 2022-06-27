«Ця плутанина злить народ». Сулейман не захотів відповідати на питання, хто справжній чемпіон WBC в легкій вазі
Сулейман про обстріл в Україні: «Здається, ми всі забули про те, що відбувається»
Також глава WBC звернувся до братів Кличко
21:48
Маурісіо Сулейман / Фото: КМДА
Президент WBC Маурісіо Сулейман в Instagram прокоментував потрапляння російської ракети в житловий будинок в Києві.
«Прекрасний сонячний день, сидячи вдома і відпочиваючи в неділю вдень. У той же час страждають невинні мирні жителі Києва, України.
Здається, ми всі забули про те, що відбувається. Моліться про світ, робіть що-небудь, всі допомагають. Віталій і Володимир Кличко, будьте сильними».
Нагадаємо, раніше російські ракети вразили торговий центр в Кременчуці.