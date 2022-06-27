Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
23:00
Світовий бокс. Тижневик

Сулейман про обстріл в Україні: «Здається, ми всі забули про те, що відбувається»

Також глава WBC звернувся до братів Кличко
Бокс Професійний бокс
21:48
Сулейман про обстріл в Україні: «Здається, ми всі забули про те, що відбувається»
Маурісіо Сулейман / Фото: КМДА

Президент WBC Маурісіо Сулейман в Instagram прокоментував потрапляння російської ракети в житловий будинок в Києві.

«Прекрасний сонячний день, сидячи вдома і відпочиваючи в неділю вдень. У той же час страждають невинні мирні жителі Києва, України.

Здається, ми всі забули про те, що відбувається. Моліться про світ, робіть що-небудь, всі допомагають. Віталій і Володимир Кличко, будьте сильними».

Нагадаємо, раніше російські ракети вразили торговий центр в Кременчуці.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Маурісіо Сулейман WBC

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Президент WBC: «У Хейні є потенціал стати одним з найбільших»
Президент WBC: «У Хейні є потенціал стати одним з найбільших»
Бокс Професійний бокс
24 червня 08:50
На кону наступного поєдинку Джермалла Чарло буде стояти спеціальний пояс від WBC
На кону наступного поєдинку Джермалла Чарло буде стояти спеціальний пояс від WBC
Бокс Професійний бокс
18 червня 12:57

Новини: Бокс

Екс-чемпіон світу про росію: «Це країна людожер, країна терорист»
Екс-чемпіон світу про росію: «Це країна людожер, країна терорист»
Професійний бокс
22:57
Тренер Джошуа: «Ентоні майже у всьому має перевагу над Усиком»
Тренер Джошуа: «Ентоні майже у всьому має перевагу над Усиком»
Професійний бокс
21:59
Сулейман про обстріл в Україні: «Здається, ми всі забули про те, що відбувається»
Сулейман про обстріл в Україні: «Здається, ми всі забули про те, що відбувається»
Професійний бокс
21:48
Новий тренер Джошуа заявив, що Ентоні не буде агресивно боксувати з Усиком
Новий тренер Джошуа заявив, що Ентоні не буде агресивно боксувати з Усиком
Професійний бокс
20:59
Тренер Джошуа: «За два місяці до бою Усик все ще виглядає трохи перекаченим»
Тренер Джошуа: «За два місяці до бою Усик все ще виглядає трохи перекаченим»
Професійний бокс
20:48
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Професійний бокс
19:57
Ф’юрі бачить у Джошуа шанс у реванші з Усиком тільки через війну в Україні
Ф’юрі бачить у Джошуа шанс у реванші з Усиком тільки через війну в Україні
Професійний бокс
17:58
Ф’юрі пояснив, чому просить 500 мільйонів за потенційний бій з Усиком
Ф’юрі пояснив, чому просить 500 мільйонів за потенційний бій з Усиком
Професійний бокс
16:59
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Професійний бокс
15:36
Всі новини

Популярні новини

44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
15:36
1
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Інші
22:25
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Бокс Професійний бокс
10:20
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Артистичне плавання
20 червня 19:04
Справедливо? Стало відомо скільки Усик і Джошуа зароблять за реванш
Справедливо? Стало відомо скільки Усик і Джошуа зароблять за реванш
Бокс Професійний бокс
21 червня 16:20
3
Всі новини