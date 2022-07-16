Супербій Спенс – Кроуфорд відбудеться в листопаді

Також відоме місто, де пройде поєдинок

Еррол Спенс, Теренс Кроуфорд / Фото: talkSPORT

Чемпіон WBC, IBF і WBA в напівсередній вазі Еррол Спенс (28-0, 22 КО) проведе поєдинок з володарем титулу WBO Теренсом Кроуфордом (38-0, 29 KO) в листопаді в Лас-Вегасі. Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер, слова якого приводить ESPN Ringside.

«Вони дуже близькі до підписання контракту. Як мені сказали, все виглядає так, що бій буде в листопаді в Лас-Вегасі. Ці хлопці зараз на фінішній прямій. Не бачу, як цей бій може не відбутися. Звичайно, це бокс, заздалегідь тут не можна знати, але я чекаю бій Кроуфорд – Спенс в листопаді в Лас-Вегасі».

Нагадаємо, раніше Спенс заявив, що бій з Кроуфордом відбудеться в цьому році.