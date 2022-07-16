Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
08:30
Всесвітні ігри 2022. День 8. Джиу-джитсу. Фінали. Прем’єра
07:40
Волейбол. Золота Євроліга 2022. Жінки. Угорщина - Україна

Супербій Спенс – Кроуфорд відбудеться в листопаді

Також відоме місто, де пройде поєдинок
Бокс Професійний бокс
08:26
Супербій Спенс – Кроуфорд відбудеться в листопаді
Еррол Спенс, Теренс Кроуфорд / Фото: talkSPORT

Чемпіон WBC, IBF і WBA в напівсередній вазі Еррол Спенс (28-0, 22 КО) проведе поєдинок з володарем титулу WBO Теренсом Кроуфордом (38-0, 29 KO) в листопаді в Лас-Вегасі. Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер, слова якого приводить ESPN Ringside.

«Вони дуже близькі до підписання контракту. Як мені сказали, все виглядає так, що бій буде в листопаді в Лас-Вегасі. Ці хлопці зараз на фінішній прямій. Не бачу, як цей бій може не відбутися.

Звичайно, це бокс, заздалегідь тут не можна знати, але я чекаю бій Кроуфорд – Спенс в листопаді в Лас-Вегасі».

Нагадаємо, раніше Спенс заявив, що бій з Кроуфордом відбудеться в цьому році.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Теренс Кроуфорд Еррол Спенс

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Спенс повідомив, коли відбудеться бій з Кроуфордом
Спенс повідомив, коли відбудеться бій з Кроуфордом
Бокс Професійний бокс
10 липня 09:58
Спенс: «Бій проти Кроуфорда ближче, ніж коли-небудь до цього»
Спенс: «Бій проти Кроуфорда ближче, ніж коли-небудь до цього»
Бокс Професійний бокс
09 липня 19:20
Кроуфорд продовжує підігрівати можливий мегафайт зі Спенсом
Кроуфорд продовжує підігрівати можливий мегафайт зі Спенсом
Бокс Професійний бокс
18 червня 14:07

Новини: Бокс

Супербій Спенс – Кроуфорд відбудеться в листопаді
Супербій Спенс – Кроуфорд відбудеться в листопаді
Професійний бокс
08:26
Новонароджена дитина в реанімації, коронавірус, три тижні тренувань. Як Ф’юрі готувався до третього бою з Уайлдером
Новонароджена дитина в реанімації, коронавірус, три тижні тренувань. Як Ф’юрі готувався до третього бою з Уайлдером
Професійний бокс
15 липня 20:52
Екс-тренер Володимира Кличка – про Усика та Ломаченко: «Такого рівня боксери не підтримують Україну, для мене це шок. Вони як щури»
Екс-тренер Володимира Кличка – про Усика та Ломаченко: «Такого рівня боксери не підтримують Україну, для мене це шок. Вони як щури»
Професійний бокс
15 липня 18:21
Екс-суперник Ломаченко: «Я ставлю мету стати чемпіоном в трьох дивізіонах»
Екс-суперник Ломаченко: «Я ставлю мету стати чемпіоном в трьох дивізіонах»
Професійний бокс
15 липня 17:49
Відомий український тренер вважає, що Усик нокаутує Джошуа
Інтерв'ю Відомий український тренер вважає, що Усик нокаутує Джошуа
Професійний бокс
15 липня 14:22
«Усик – особливий боєць». Батько Ф’юрі вважає, що Джошуа не переможе українця без Тайсона
«Усик – особливий боєць». Батько Ф’юрі вважає, що Джошуа не переможе українця без Тайсона
Професійний бокс
15 липня 13:21
«Тайсон повернеться». Ф’юрі спілкувався з промоутером щодо можливого бою з переможцем реваншу Усик – Джошуа
«Тайсон повернеться». Ф’юрі спілкувався з промоутером щодо можливого бою з переможцем реваншу Усик – Джошуа
Професійний бокс
15 липня 09:59
Промоутер Ф'юрі: «Не знаю, що Джошуа може зробити, щоб перемогти. Усик прорахував його»
Промоутер Ф'юрі: «Не знаю, що Джошуа може зробити, щоб перемогти. Усик прорахував його»
Професійний бокс
15 липня 08:12
Мексиканський топ-боксер напівважкої ваги хоче бій з Усиком
Мексиканський топ-боксер напівважкої ваги хоче бій з Усиком
Професійний бокс
14 липня 19:48
Всі новини

Популярні новини

Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Бокс Професійний бокс
09 липня 13:39
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
Інші
10 липня 11:56
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Інші
10 липня 13:28
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Бокс Професійний бокс
10 липня 15:41
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
Спортивна гімнастика
11 липня 17:57
1
Колишній чемпіон світу: «Усик прорахував Джошуа»
Колишній чемпіон світу: «Усик прорахував Джошуа»
Бокс Професійний бокс
13 липня 11:55
Всі новини