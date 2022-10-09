Суперважковаговик з України не без проблем виграв у французького проспекта

Миронцю не вдалося удострочити суперника

На боксерському шоу в Ризі український суперважковаговик Богдан Міронец (6-1, 4 КО) виграв рішенням більшості суддів у раніше небитого француза Мекки Сахлі (5-1, 4 КО).



За підсумками всіх відведених раундів двоє з трьох судів віддали українцеві перемогу з рахунком 59:55, і ще один дав нічию 57:57.

Також на шоу в Ризі переміг український суперважковаговик Дмитро Безус.