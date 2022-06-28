«Світ любить сильних. Все буде Україні». Усик взяв участь в благодійному аукціоні для допомоги Харкову

Боксер віддав свої рукавички

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) віддав свої боксерські рукавички на благодійний аукціон Андрія Бєднякова. Про це відомий ведучий повідомив у себе в соцмережах:

«ДЛЯ ХАРКОВА!!! Дивлячись щодня новини з Харкова, завмирає серце. Тому цей лот, за який дуже дякую нашому Чемпіону Олександру Усику, особливий! Всі кошти з аукціону підуть на допомогу людям з Харкова та області».

Раніше Усик станцював гопак прямісінько на очах у Ентоні Джошуа.