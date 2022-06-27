Тренер Головкіна назвав Усика фаворитом, але сказав чим небезпечний в реванші буде Джошуа
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Українець дав зрозуміти, що в роботі ніг його не переграти
10:20
Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) вразив свого наступного суперника Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).
Під час зйомок промоційного відео до реваншу українець прямісінько в ринзі станцював гопак – англієць шокованим спостерігав за цим у своєму куті:
Також Усик «засвітив» свої боксерки зі знаменитою фразою Мухаммеда Алі.