Тайсон Ф'юрі отримав пропозицію почати кар'єру співака

Тайсон Ф'юрі

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) розповів про подальші плани. Слова британця приводить портал talkSPORT.



Можливо, я погоджуся. Я ще не погодився на угоду, але звернув увагу на цю пропозицію.

Я трохи попрацював з Роббі Вільямсом і зробив дует з Доном МакКліном. За цей дует ми отримали шість нагород. Я просто розмірковую над тим, з ким я хочу співати далі. Я можу записати щось з Едом Шираном, або з Адель».