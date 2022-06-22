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Бокс. Чемпіонат світу. Белград

Тайсон Ф'юрі отримав пропозицію почати кар'єру співака

Британський боксер зацікавлений в зоряних дуетах
Бокс Професійний бокс
17:45
Тайсон Ф'юрі отримав пропозицію почати кар'єру співака
Тайсон Ф'юрі

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) розповів про подальші плани. Слова британця приводить портал talkSPORT.

«Я дуже добре проводжу час, збираюся зайнятися туром, де відбувається багато цікавого. Мені запропонували угоду на звукозапис. Одна з найвідоміших компаній світу. Тепер мене чекають цікаві речі.

Можливо, я погоджуся. Я ще не погодився на угоду, але звернув увагу на цю пропозицію.

Я трохи попрацював з Роббі Вільямсом і зробив дует з Доном МакКліном. За цей дует ми отримали шість нагород. Я просто розмірковую над тим, з ким я хочу співати далі. Я можу записати щось з Едом Шираном, або з Адель».

Нагадаємо, раніше Ф'юрі заявив, що у Ентоні Джошуа немає волі для перемоги над Олександром Усиком.

Карен Агабекян
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Тайсон Ф'юрі

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