Промоутер Усика натякнув на місце проведення поєдинку за звання абсолютного чемпіона з Ф’юрі
Тайсон Ф'юрі отримав пропозицію почати кар'єру співака
Британський боксер зацікавлений в зоряних дуетах
17:45
Тайсон Ф'юрі
Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) розповів про подальші плани. Слова британця приводить портал talkSPORT.
«Я дуже добре проводжу час, збираюся зайнятися туром, де відбувається багато цікавого. Мені запропонували угоду на звукозапис. Одна з найвідоміших компаній світу. Тепер мене чекають цікаві речі.
Можливо, я погоджуся. Я ще не погодився на угоду, але звернув увагу на цю пропозицію.
Я трохи попрацював з Роббі Вільямсом і зробив дует з Доном МакКліном. За цей дует ми отримали шість нагород. Я просто розмірковую над тим, з ким я хочу співати далі. Я можу записати щось з Едом Шираном, або з Адель».
Нагадаємо, раніше Ф'юрі заявив, що у Ентоні Джошуа немає волі для перемоги над Олександром Усиком.