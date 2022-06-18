Тайсону Ф'юрі відмовлено у в'їзді в США

«Циганського Короля» підозрюють у зв'язках з босом мафії

Чемпіону світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсону Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) відмовлено у в'їзді в США, повідомляє Sunday World.

За даними джерела, «Циганського Короля» підозрюють у зв'язках з босом мафії Деніелом Кінаханом, якого в квітні в США внесли в санкційні списки і навіть пообіцяли 5 мільйонів доларів США за інформацію, яка допоможе заарештувати злочинця.

Тайсон Ф'юрі заявив, що не збирається відмовлятися від своїх титулів.