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Тайсону Ф'юрі відмовлено у в'їзді в США

«Циганського Короля» підозрюють у зв'язках з босом мафії
Бокс Професійний бокс
17:50
Тайсону Ф'юрі відмовлено у в'їзді в США

Чемпіону світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсону Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) відмовлено у в'їзді в США, повідомляє Sunday World.

За даними джерела, «Циганського Короля» підозрюють у зв'язках з босом мафії Деніелом Кінаханом, якого в квітні в США внесли в санкційні списки і навіть пообіцяли 5 мільйонів доларів США за інформацію, яка допоможе заарештувати злочинця. 

Тайсон Ф'юрі заявив, що не збирається відмовлятися від своїх титулів.

Рене Тер Велде
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Тайсон Ф'юрі

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