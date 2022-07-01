«Тепер Лома – український солдат». Усик розповів, що усвідомив після першого дня війни

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Володар титулів WBO/WBA/IBF Олександр Усик (19-0, 13 KO) в інтерв’ю The Independent розповів про Василя Ломаченка (16-2, 11 KO):



Мені знадобився один день, аби повністю усвідомити, що все, що у мене є, чого я досягнув, всі мої титули – я можу все втратити за одну секунду.