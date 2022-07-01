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Усик: «Ніхто не дозволить мені піти на фронт»

Олександр кожен день спілкується з друзями, які захищають Україну
Бокс Професійний бокс
10:41
Усик: «Ніхто не дозволить мені піти на фронт»
Фото: boxingscene.com

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 KO) поєдинком з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) хоче порадувати воїнів на передовій:

Зараз моя сім'я не в Україні, але багато моїх близьких друзів все ще залишаються в країні. Я зв'язуюсь із ними щодня. Я цікавлюся їхніми справами, тому що для мене дуже важливо, як вони почуваються, чи перебувають у безпечному місці. Я хочу жити в Україні і одразу після бою з Джошуа повернуся додому.

Ніхто не дозволить мені піти на фронт, проте багато моїх близьких друзів воюють на передовій. Я підтримую їх і завдяки поєдинку з Джошуа хочу привнести трохи радості до їхньої справи.

Усик звинувачує росіян у постійній брехні.

Джерело: fightnews.info Олег Шумейко-молодший
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Олександр Усик війна

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