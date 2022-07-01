Усик: «Я не вірю в те, що кажуть росіяни»
Усик: «Ніхто не дозволить мені піти на фронт»
Олександр кожен день спілкується з друзями, які захищають Україну
10:41
Фото: boxingscene.com
Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 KO) поєдинком з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) хоче порадувати воїнів на передовій:
Зараз моя сім'я не в Україні, але багато моїх близьких друзів все ще залишаються в країні. Я зв'язуюсь із ними щодня. Я цікавлюся їхніми справами, тому що для мене дуже важливо, як вони почуваються, чи перебувають у безпечному місці. Я хочу жити в Україні і одразу після бою з Джошуа повернуся додому.
Ніхто не дозволить мені піти на фронт, проте багато моїх близьких друзів воюють на передовій. Я підтримую їх і завдяки поєдинку з Джошуа хочу привнести трохи радості до їхньої справи.
Усик звинувачує росіян у постійній брехні.
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