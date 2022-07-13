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Тім Цзю: «Я хочу зупинити Чарло»

Австралієць проведе наступний бій проти Джермелла
Бокс Професійний бокс
10:45
Тім Цзю: «Я хочу зупинити Чарло»

Обов'язковий претендент на титул WBO в першій середній вазі Тім Цзю (21-0, 15 КО) висловився про поєдинок з абсолютним чемпіоном світу Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 КО). Слова австралійця приводить портал News.com.au.

«Я хочу кинути виклик кращим і знаю, що у мене є все необхідне для перемоги.

Необхідно рухатися і не пропускати. Бити його сильніше. Я хочу зупинити його. Я хочу зупинити цього хлопця. Я хочу заподіяти йому біль».

Нагадаємо, раніше промоутери Цзю назвали дату і місце бою.

Карен Агабекян
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Тім Цзю Джермелл Чарло

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