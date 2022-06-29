Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
10:00
Круті фараони. Художній фільм
09:40
Хокей. Ліга чемпіонів. Чвертьфінал. Регле - Спарта

«Тоді Усик буде найкращим боксером не лише в історії України». Промоутер – про можливе звершення бійця

Олександр Красюк відповів на цікаве запитання
Бокс Професійний бокс
09:47
«Тоді Усик буде найкращим боксером не лише в історії України». Промоутер – про можливе звершення бійця

Промоутер Олександра Усика (19-0, 13 КО) Олександр Красюк в інтерв’ю SecondsOut натякнув на те, що в разі, якщо українець стане абсолютним чемпіоном світу і в надважкому дивізіоні, то може вважатися найкращим боксером в історії:

Якщо Усик стане абсолютним чемпіоном у надважкому дивізіоні, повторить своє досягнення в крузервейті, то чи стане він найкращим українським боксером в історії?

Він буде, напевно, найкращим боксером не лише в історії України. Ніхто не досягав подібного. Абсолютний чемпіон в двох дивізіонах. Це історія.

Раніше Красюк припустив, що пенсія Тайсона Ф’юрі не буде проблемою в організації бою з ним.

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 2)

Теги

Олександр Усик Олександр Красюк

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Ісмаель Салас: «Якщо Джошуа не слухатиме Роберта Гарсію, то програє Усик»
Ісмаель Салас: «Якщо Джошуа не слухатиме Роберта Гарсію, то програє Усик»
Бокс Професійний бокс
10:50
Красюк: «Якщо Усик переможе Джошуа, то пенсія Тайсона Ф’юрі – це не буде велика проблема»
Красюк: «Якщо Усик переможе Джошуа, то пенсія Тайсона Ф’юрі – це не буде велика проблема»
Бокс Професійний бокс
09:15
Красюк: «Серця всієї нації будуть з Усиком. Україні потрібна перемога»
Красюк: «Серця всієї нації будуть з Усиком. Україні потрібна перемога»
Бокс Професійний бокс
08:22
Красюк: «Усик відвідував госпіталі, спілкувався з солдатами. І більшість говорили їхати і битися з Джошуа»
Красюк: «Усик відвідував госпіталі, спілкувався з солдатами. І більшість говорили їхати і битися з Джошуа»
Бокс Професійний бокс
08:06
Тренер Джошуа: «Ми не отримаємо бій з Ф'юрі, якщо не переможемо Усика»
Тренер Джошуа: «Ми не отримаємо бій з Ф'юрі, якщо не переможемо Усика»
Бокс Професійний бокс
28 червня 22:20
Джойс – про бій Усик – Джошуа: «У нього є шанс панчера»
Джойс – про бій Усик – Джошуа: «У нього є шанс панчера»
Бокс Професійний бокс
28 червня 19:40

Новини: Бокс

Ісмаель Салас: «Якщо Джошуа не слухатиме Роберта Гарсію, то програє Усик»
Ісмаель Салас: «Якщо Джошуа не слухатиме Роберта Гарсію, то програє Усик»
Професійний бокс
10:50
«Тоді Усик буде найкращим боксером не лише в історії України». Промоутер – про можливе звершення бійця
«Тоді Усик буде найкращим боксером не лише в історії України». Промоутер – про можливе звершення бійця
Професійний бокс
09:47
Головкін – про вчинки Альвареса: «Це клоунська поведінка»
Головкін – про вчинки Альвареса: «Це клоунська поведінка»
Професійний бокс
09:40
Красюк: «Якщо Усик переможе Джошуа, то пенсія Тайсона Ф’юрі – це не буде велика проблема»
Красюк: «Якщо Усик переможе Джошуа, то пенсія Тайсона Ф’юрі – це не буде велика проблема»
Професійний бокс
09:15
Альварес: «Третій бій з Головкіним буде іншим – я влаштую в ньому солодку кінцівку»
Альварес: «Третій бій з Головкіним буде іншим – я влаштую в ньому солодку кінцівку»
Професійний бокс
09:00
Красюк: «Серця всієї нації будуть з Усиком. Україні потрібна перемога»
Красюк: «Серця всієї нації будуть з Усиком. Україні потрібна перемога»
Професійний бокс
08:22
Красюк: «Усик відвідував госпіталі, спілкувався з солдатами. І більшість говорили їхати і битися з Джошуа»
Красюк: «Усик відвідував госпіталі, спілкувався з солдатами. І більшість говорили їхати і битися з Джошуа»
Професійний бокс
08:06
Френк Санчес: «Я знаю, що без праці можу побити Уайлдера»
Френк Санчес: «Я знаю, що без праці можу побити Уайлдера»
Професійний бокс
07:40
Теофімо Лопес дізнався дату і місце наступного бою
Теофімо Лопес дізнався дату і місце наступного бою
Професійний бокс
28 червня 23:06
Всі новини

Популярні новини

Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Бокс Професійний бокс
27 червня 10:20
12
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
27 червня 15:36
1
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Інші
28 червня 07:21
«Майже готова». Вагітна Світоліна вийшла на корт Wimbledon
«Майже готова». Вагітна Світоліна вийшла на корт Wimbledon
Теніс Grand Slam
27 червня 12:01
Усик під час зйомок перед реваншем з Джошуа «засвітив» особливі боксерки з відсилкою до Мухаммеда Алі
Усик під час зйомок перед реваншем з Джошуа «засвітив» особливі боксерки з відсилкою до Мухаммеда Алі
Бокс Професійний бокс
27 червня 08:21
Всі новини