«Тоді Усик буде найкращим боксером не лише в історії України». Промоутер – про можливе звершення бійця

Олександр Красюк відповів на цікаве запитання

Промоутер Олександра Усика (19-0, 13 КО) Олександр Красюк в інтерв’ю SecondsOut натякнув на те, що в разі, якщо українець стане абсолютним чемпіоном світу і в надважкому дивізіоні, то може вважатися найкращим боксером в історії:

Якщо Усик стане абсолютним чемпіоном у надважкому дивізіоні, повторить своє досягнення в крузервейті, то чи стане він найкращим українським боксером в історії?

Він буде, напевно, найкращим боксером не лише в історії України. Ніхто не досягав подібного. Абсолютний чемпіон в двох дивізіонах. Це історія.

Раніше Красюк припустив, що пенсія Тайсона Ф’юрі не буде проблемою в організації бою з ним.