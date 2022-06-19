Епічна назва – для епічного бою. Як назвали другий поєдинок Усика і Джошуа
Перша реакція Усика на оголошення реваншу з Джошуа
Лаконічно
21:26
Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO і IBF Олександр Усик (19-0, 13 КО) відреагував на оголошенню реваншу з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО). Його слова приводить DAZN:
«У мене є мета, з допомогою Господа я виконаю свою місію».
Реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.
Джошуа дивно відреагував на оголошення реваншу – пригадав всю свою кар’єру.
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