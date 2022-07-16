Топ-проспект: «Джошуа, не боксуй з Усиком, оскільки цей хлопець вигадав бокс»

Хорватська проспект суперважкої ваги Ален Бабич в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing Social дав пораду Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) перед реваншем з чемпіоном WBA, WBO і IBF Олександром Усиком (19-0, 13 КО).



Мені подобається Ентоні, але якщо він вийде з таким настроєм, що повинен знову боксувати з Усиком, то це знову буде виглядати смішно. Чи не боксуй з Усиком, оскільки цей хлопець вигадав бокс, він їм живе. Це інше. Ти не в цьому класі, братан. Але ти потужний панчер. Повертайся до витоків. Використовуй потужні удари і нокаутуй цього хлопця. Я знаю, що не можна нокаутувати Усика, але ти можеш спробувати. Бокс настільки хороший і знаходиться на своєму місці, оскільки це битва стилів.

Джошуа – панчер, а не технар. Це ніби я влаштую війну технік з Ломаченком. Він поб'є мене, хоча я на 50 кілограмів важче. Не роби цього, задави цього хлопця».