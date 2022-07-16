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Топ-проспект: «Джошуа, не боксуй з Усиком, оскільки цей хлопець вигадав бокс»

Бабич просить Ентоні повернутися до витоків
Бокс Професійний бокс
11:58
Топ-проспект: «Джошуа, не боксуй з Усиком, оскільки цей хлопець вигадав бокс»

Хорватська проспект суперважкої ваги Ален Бабич в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing Social дав пораду Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) перед реваншем з чемпіоном WBA, WBO і IBF Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

«Джошуа необхідно все змінити. Це дуже соромно для чемпіона, коли тебе так переграють, як його в першому бою. Мені подобається Джошуа. Багато моїх спаринг-партнерів їздили до нього в табір, і вони кажуть, що він відмінний хлопець. Джошуа знає мене, він говорить про мене.

Мені подобається Ентоні, але якщо він вийде з таким настроєм, що повинен знову боксувати з Усиком, то це знову буде виглядати смішно. Чи не боксуй з Усиком, оскільки цей хлопець вигадав бокс, він їм живе. Це інше. Ти не в цьому класі, братан. Але ти потужний панчер. Повертайся до витоків. Використовуй потужні удари і нокаутуй цього хлопця. Я знаю, що не можна нокаутувати Усика, але ти можеш спробувати. Бокс настільки хороший і знаходиться на своєму місці, оскільки це битва стилів.

Джошуа – панчер, а не технар. Це ніби я влаштую війну технік з Ломаченком. Він поб'є мене, хоча я на 50 кілограмів важче. Не роби цього, задави цього хлопця».

Нагадаємо, поєдинок Усика і Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.

Карен Агабекян
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Олександр Усик Ентоні Джошуа Ален Бабич

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