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«Усик – особливий боєць». Батько Ф’юрі вважає, що Джошуа не переможе українця без Тайсона

20 серпня пройде чемпіонський реванш
Бокс Професійний бокс
13:21
«Усик – особливий боєць». Батько Ф’юрі вважає, що Джошуа не переможе українця без Тайсона
Фото: Matchroom

Батько чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) Джон Ф’юрі вважає Олександра Усика (19-0, 13 KO) дуже талановитим боксером:

Якби Джошуа слухав Тайсона і дозволив йому цього разу керувати ним, то Усик не став би проблемою. Але зараз вона проблема. Думаєте, план, який Ентоні отримав від цих так званих тренерів, спрацює? Не з таким хлопцем, як Усик. Олександр – особливий боєць. Він дуже талановитий. Потрібно звертати увагу на деталі. Маленькі деталі перемагають таку людину, як Усик. Я гадаю, що команда Джошуа це недооцінює.

Зараз у Джошуа більше проблем, ніж у першому бою, бо Усик його знає. Він знає його сильні сторони, наскільки сильний у нього удар, що він робить найкраще і чого не робить. Команда Усика попрацює над речами, які не робить Джошуа. Це проблема. Це складна задача.

Нагадаємо, що реванш українець та Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) відбудеться 20 серпня.

Джерело: fightnews.info
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Теги

Тайсон Ф'юрі Джон Ф'юрі Олександр Усик – Ентоні Джошуа II

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