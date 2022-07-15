«Усик – особливий боєць». Батько Ф’юрі вважає, що Джошуа не переможе українця без Тайсона

Фото: Matchroom

Батько чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) Джон Ф’юрі вважає Олександра Усика (19-0, 13 KO) дуже талановитим боксером:



Зараз у Джошуа більше проблем, ніж у першому бою, бо Усик його знає. Він знає його сильні сторони, наскільки сильний у нього удар, що він робить найкраще і чого не робить. Команда Усика попрацює над речами, які не робить Джошуа. Це проблема. Це складна задача.