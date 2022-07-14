Тренер Брієдіса: «Майріс в бою з Усиком був втомленим, у нього боліла рука, була травма»

Тренер екс-чемпіона світу в крузервейті Майріса Бріедіса (28-2, 20) Дмитро Шихолай в інтерв'ю YouTube-каналу Студія боксу Віктора Ялимова розповів про поразку свого підопічного від Олександра Усика (19-0, 13 КО).

Бій був шикарним і його можна віднести в топ-10. І ім'я Бріедіса стало відомішим. Коли говорять про Усик, відразу Майріса згадують. Для Олександра це був найважчий бій.

Чого йому не вистачило? Важко сказати. Сам табір повинен проходити так, наскільки ти свіжим виходиш в ринг. Він був втомленим, за його словами, перевтомленим. Чи не вийшов на потрібний пік форми. У нього боліла рука, була травма. Після він повинен був в андеркарді Усик – Гассиев виступити, але рука була просто кришталева, не міг нею вдарити.

Важко провести на 100% бій, якщо у тебе кульгає здоров'я. Думаю, це більше пов'язано зі здоров'ям.

У Усика школа хороша. Напевно, Майріс не вистачило школи. У Усика прекрасна школа, класний таймінг, відчуває прекрасно на ногах, у нього хороший IQ. Але школа Майріс трохи відрізняється від Усика. Плюс стійки – лівшам зручніше з правшами, ніж навпаки».