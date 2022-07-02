Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Брієдіс програв свій пояс – його суперник з другого раунду бився зі зламаною щелепою
Джей Опетая все одно переміг
18:19
В крузервейті визначився новий чемпіон за версією IBF. Латвієць Майріс Брієдіс (28-2, 20 КО) поступився австралійцю Джею Опетаї (22-0, 17 КО).
Проте, як виявилося, новоспечений чемпіон боксував зі зламаною щелепою. Про це заявив експерт Пол Кент:
«Той факт, що він бився зі зламаною щелепою з другого раунду, він приховав. Але потім настав 11-й раунд і його щелепа повністю відвисла. Ми побачили, що з його ротом було щось не так – з нього почала йти кров.
І при цьому він все одно продовжував битися. Хоробрість, яку продемонстрував Джей Опетая принесе йому місце в австралійському фольклорі».
Нагадаємо, бій Брієдіс – Опетая не транслювали в Латвії – через ватну голову колишнього чемпіона.
Коментарі 0