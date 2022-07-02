Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
21:10
Баскетбол. Чемпіонат світу 2023. Кваліфікація. Україна - Грузія

Брієдіс програв свій пояс – його суперник з другого раунду бився зі зламаною щелепою

Джей Опетая все одно переміг
Бокс Професійний бокс
18:19
Брієдіс програв свій пояс – його суперник з другого раунду бився зі зламаною щелепою

В крузервейті визначився новий чемпіон за версією IBF. Латвієць Майріс Брієдіс (28-2, 20 КО) поступився австралійцю Джею Опетаї (22-0, 17 КО).

Проте, як виявилося, новоспечений чемпіон боксував зі зламаною щелепою. Про це заявив експерт Пол Кент:

«Той факт, що він бився зі зламаною щелепою з другого раунду, він приховав. Але потім настав 11-й раунд і його щелепа повністю відвисла. Ми побачили, що з його ротом було щось не так – з нього почала йти кров.

І при цьому він все одно продовжував битися. Хоробрість, яку продемонстрував Джей Опетая принесе йому місце в австралійському фольклорі».

Нагадаємо, бій Брієдіс – Опетая не транслювали в Латвії – через ватну голову колишнього чемпіона.

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Майріс Бріедіс Джей Опетая

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Бокс Професійний бокс
17:12
Поєдинок Бріедіса проти Опетаї не покажуть в Латвії. Вся справа в позиції боксера з приводу війни в Україні
Поєдинок Бріедіса проти Опетаї не покажуть в Латвії. Вся справа в позиції боксера з приводу війни в Україні
Бокс Професійний бокс
01 липня 14:55
«Я маю нові секрети для Усика». Бріедіс сподівається на реванш з українцем
«Я маю нові секрети для Усика». Бріедіс сподівається на реванш з українцем
Бокс Професійний бокс
27 червня 12:59
Бріедіс намір підготувати Джошуа до реваншу з Усиком
Бріедіс намір підготувати Джошуа до реваншу з Усиком
Бокс Професійний бокс
25 червня 13:25
1

Новини: Бокс

Український боксер поїхав захищати пояс в Німеччину – суперник відмовився виходити на сьомий раунд
Український боксер поїхав захищати пояс в Німеччину – суперник відмовився виходити на сьомий раунд
Професійний бокс
21:31
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Професійний бокс
20:50
Чотириразовий чемпіон світу: «Перед Джошуа гора, яку потрібно покорити. В першому бою Усик його вимотав»
Чотириразовий чемпіон світу: «Перед Джошуа гора, яку потрібно покорити. В першому бою Усик його вимотав»
Професійний бокс
19:19
Брієдіс програв свій пояс – його суперник з другого раунду бився зі зламаною щелепою
Брієдіс програв свій пояс – його суперник з другого раунду бився зі зламаною щелепою
Професійний бокс
18:19
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Професійний бокс
17:12
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Професійний бокс
16:06
Раян Гарсія: «Далі бій з Джервонтою, а потім буде або Ломаченко, або Хейні»
Раян Гарсія: «Далі бій з Джервонтою, а потім буде або Ломаченко, або Хейні»
Професійний бокс
15:48
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Професійний бокс
14:37
Про це не можна мовчати. Ломаченко відреагував на ракетний обстріл рашистами по Білгород-Дністровському району
Про це не можна мовчати. Ломаченко відреагував на ракетний обстріл рашистами по Білгород-Дністровському району
10:52
Всі новини

Популярні новини

Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Бокс Професійний бокс
27 червня 10:20
13
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
27 червня 15:36
1
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Бокс Професійний бокс
27 червня 19:57
3
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Інші
28 червня 07:21
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Дзюдо
30 червня 09:55
Всі новини