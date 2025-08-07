Олег Гончар

Тренер ексчемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) Дон Чарльз поділився думками про бій проти абсолютного чемпіона Олександра Усика (24-0, 15 КО), який завершився нокаутом у п’ятому раунді на користь українця. В інтерв’ю October Red фахівець розкритикував тих, хто звинувачує його підопічного в здачі.

Чарльз заявив, що Усик здивував агресивним стилем, викидаючи незвичні джеби знизу, які влучили в першому раунді й задали тон бою.

«Ці удари вплинули на психологію Даніеля. У другому раунді він виглядав приголомшеним». Дон Чарльз

При цьому він додав що раунди були близькими, і деякі експерти вважали рахунок 2-2 перед нокаутом.

Щодо рішення кинути рушник у п’ятому раунді, Чарльз пояснив, що це був його інстинктивний вибір як тренера, щоб захистити бійця.

«Я побачив, що Даніель важко впав після другого нокдауну. Продовження могло відправити його до лікарні. Моя робота — приймати правильні рішення». Дон Чарльз

Чарльз різко засудив боксерів, які називають Дюбуа «здавачем» через те, що він не піднявся на ноги після другого нокдауну.

«Він підвівся після першого нокдауну і бився як лев. Такі звинувачення від тих, хто сам пережив нокаути — ганебні». Дон Чарльз

Чарльз підкреслив, що Усик використав свою кмітливість і змінив тактику, що стало ключем до перемоги.

