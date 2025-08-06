Олександр Красюк, колишній промоутер абсолютного чемпіона у надважкій вазі українця Олександра Усика (24-0, 15 КО), для World Boxing News розповів, що мав сумніви щодо перемоги свого експідопічного над британцем Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

«Ми розмовляли після бою. Я сказав Усику, що нам слід було припинити співпрацю раніше. Щойно я пішов, він виконав найшвидший та найважчий нокаут у своїй кар’єрі! Мені було незвично спостерігати за його боєм у спорт-барі з фанатами, але мені сподобався виступ.

Мушу визнати, що я не робив жодних публічних прогнозів, оскільки мав дуже погані передчуття щодо результату. Але щойно я побачив його очі на екрані перед початком бою, мої сумніви розвіялися. Це був режим вбивці».