Олег Гончар

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (36-13, 23 КО) опублікував у Twitter спільне відео з абсолютним чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком (24-0, 15 КО), привітавши його з перемогою над Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

«Ти можеш більше нас не бити, будь ласка?» — пожартував Чісора. Дерек Чісора

Цими словами Дерек визнав домінування Усика над британськими боксерами в надважкому дивізіоні.

Three time Undisputed Heavyweight Champion of the world! Can you stop beating us up please? @usykaa pic.twitter.com/Vl6gSsRpCY — Derek Chisora 🥊 (@DerekWarChisora) July 20, 2025

Ця перемога стала сьомою поспіль для українця проти суперників із Великої Британії. Він переміг Чісору, двічі Ентоні Джошуа, двічі Тайсоні Ф’юрі та двічі Дюбуа.

Усик після бою з Дюубуа назвав своїх можливих суперників, серед яких двоє британських боксерів.