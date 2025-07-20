Чісора особисто попросив Усика більше не бити британців
Британський боксер пожартував про серію поразок співвітчизників від українця
26 хвилин тому
Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (36-13, 23 КО) опублікував у Twitter спільне відео з абсолютним чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком (24-0, 15 КО), привітавши його з перемогою над Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).
«Ти можеш більше нас не бити, будь ласка?» — пожартував Чісора.
Цими словами Дерек визнав домінування Усика над британськими боксерами в надважкому дивізіоні.
Ця перемога стала сьомою поспіль для українця проти суперників із Великої Британії. Він переміг Чісору, двічі Ентоні Джошуа, двічі Тайсоні Ф’юрі та двічі Дюбуа.
Усик після бою з Дюубуа назвав своїх можливих суперників, серед яких двоє британських боксерів.