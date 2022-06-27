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Світовий бокс. Тижневик

Тренер Джошуа: «Ентоні майже у всьому має перевагу над Усиком»

Роберт Гарсія впевнений, що його підопічний повинен використати всі свої плюси
Бокс Професійний бокс
21:59
Тренер Джошуа: «Ентоні майже у всьому має перевагу над Усиком»
Джошуа - Усик / Фото: matchroom boxing

Тренер екс-чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) Роберт Гарсія в інтерв'ю badlefthook розповів про переваги свого підопічного над чемпіоном WBA, WBO і IBF Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

«Джошуа набагато більше. У нього перевага в розмаху рук, у зрості, у вазі, і у нього величезна сила. У нього божевільна сила. Він майже у всьому має перевагу. Єдине, що може бути, це його голова – він повинен бути трохи більш впевненим в собі. Я думаю, що у нього багато переваг. Просто йди туди і візьми все, що потрібно: зріст, міць, силу, розмах рук. Чого б це не коштувало, я думаю, це саме те, що йому потрібно зробити».

Нагадаємо, реванш Усика і Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.


Карен Агабекян
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Теги

Олександр Усик Роберт Гарсія Ентоні Джошуа Олександр Усик – Ентоні Джошуа II

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