Новий тренер Джошуа заявив, що Ентоні не буде агресивно боксувати з Усиком
Тренер Джошуа: «Ентоні майже у всьому має перевагу над Усиком»
Роберт Гарсія впевнений, що його підопічний повинен використати всі свої плюси
21:59
Джошуа - Усик / Фото: matchroom boxing
Тренер екс-чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) Роберт Гарсія
в інтерв'ю badlefthook розповів про переваги свого підопічного над чемпіоном WBA, WBO і IBF Олександром Усиком (19-0, 13 КО).
«Джошуа набагато більше. У нього перевага в розмаху рук, у зрості, у вазі, і у нього величезна сила. У нього божевільна сила. Він майже у всьому має перевагу. Єдине, що може бути, це його голова – він повинен бути трохи більш впевненим в собі. Я думаю, що у нього багато переваг. Просто йди туди і візьми все, що потрібно: зріст, міць, силу, розмах рук. Чого б це не коштувало, я думаю, це саме те, що йому потрібно зробити».
Нагадаємо, реванш Усика і Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.
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