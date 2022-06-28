Тренер Джошуа: «Ми не отримаємо бій з Ф'юрі, якщо не переможемо Усика»

Роберт Гарсія заявив, що розмови про поєдинок проти «Циганського Короля» є безглуздими, поки AJ не переможе українця

Роберт Гарсія, тренер колишнього лідера хевівейта Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO), в інтерв'ю Fight Hub TV заявив, що розмови про поєдинок проти власника титулу WBC Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) є безглуздими, поки AJ не переможе чемпіона світу за версіями WBA, WBO і IBF Олександра Усика (19-0, 13 KO) в реванші.

«Джошуа необхідно перемогти. Йому потрібно побити Усика, щоб роздобути цей величезний поєдинок, і він цього хоче. Але Ентоні знає, що єдиний спосіб зробити це – побити Усика. Так що це його мета, це те, що йому необхідно. Ми не отримаємо бій з Ф'юрі, якщо не переможемо Усика. Він зобов'язаний побити Олександра».

Реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.