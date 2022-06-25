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Тренер Джошуа: «Ми не знаємо, що буде робити Усик»

Роберт Гарсія заявив, що план британця на реванш з українцем не буде зводитися до нокауту
Бокс Професійний бокс
19:50
Тренер Джошуа: «Ми не знаємо, що буде робити Усик»

Роберт Гарсія, тренер колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO), в інтерв'ю The Sun заявив, що план на майбутній реванш з володарем титулів WBA / WBO / IBF Олександром Усиком (19-0, 13 KO) не буде зводитися до того, щоб неодмінно виграти нокаутом.

«У Ентоні є перевага в зростанні, розмаху рук і мощі, але, разом з тим, ми не можемо виходити в ринг з думкою неодмінно виграти нокаутом. Ми повинні діяти розумно і виграти бій. Ми не знаємо, що буде робити Усик. Усик може робити щось таке, через що нам доведеться більше боксувати, наприклад. Ніколи не знаєш заздалегідь, але так чи інакше, ми будемо готові до всього, що запропонує Усик. Він відмінний боєць і чемпіон, я знаю його особисто, і мені відомо, наскільки він відданий справі. Але ми готові зробити Ентоні Джошуа триразовим чемпіоном світу».

Реванш між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.

Рене Тер Велде
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Теги

Ентоні Джошуа Олександр Усик Роберт Гарсія

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