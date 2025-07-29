Олег Гончар

Едді Хірн, промоутер ексчемпіона надважкої ваги Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO), висловився про потенційний бій із ютубером Джейком Полом (12-1, 7 KO).

Хірн підкреслив, що команда Джошуа планує поєдинок у грудні 2025 року, але не розраховує на бій із Полом, оскільки немає впевненості, що той погодиться.

За словами промоутера, бій із Полом має величезний потенціал через його медійність, але Джейк усвідомлює ризики, адже Джошуа становить серйозну загрозу.

При цьому, Едді відкинув можливість угоди за гонорари в 15 чи 25 мільйонів доларів, але зазначив, що за 40 мільйонів переговори стають реальнішими. Він вважає, що Пол не дурень і розуміє небезпеку, згадуючи Френсіса Нганну, якого Джошуа нокаутував у березні 2024 року. Нганну легко б здолав Пола.

Хірн наголосив, що оточення Пола переконує його в унікальності, що він нове пришестя Мухаммеда Алі, але бій із Джошуа може стати вірусним моментом, якщо сума буде достатньою.

Також Едді додав, що команда Джошуа паралельно планує інші поєдинки, не покладаючись виключно на Пола.

Нагадаємо, Тоні Белью вважає абсурдним бій Пола та Джошуа.

Відомий тренер заявив, що Усик навіть з однією рукою поб'є Джейка Пола.