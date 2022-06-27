Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Тренер Джошуа: «За два місяці до бою Усик все ще виглядає трохи перекаченим»
Гарсія допускає, що українець зараз в поганій формі
20:48
Олександр Усик / Фото: Instagram
Тренер екс - чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) Роберт Гарсія
в інтерв'ю badlefthook висловився про форму чемпіона WBA, WBO і IBF Олександра Усика
(19-0, 13 КО) за два місяці до реваншу.
«Ви могли побачити прямо зараз, що за два місяці до бою Усик все ще виглядає трохи перекаченим. Я не знаю, чи робив він це навмисно, щоб бути сильніше і важче в бою, або він просто був не в формі. Він був у своїй країні кілька місяців через війну і тому я не знаю, чи залежить це від обставин. Якщо він збирається працювати над своєю формою, тоді йому належить багато роботи. Але якщо він зробив себе сильніше, у нас буде жорсткий бій, оскільки цей чувак ще й дуже талановитий».
Нагадаємо, поєдинок Усика і Джошуа відбудеться 20 серпня в Саудівській Аравії.