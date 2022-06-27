Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
21:00
TOTAL COMBAT

Тренер Джошуа: «За два місяці до бою Усик все ще виглядає трохи перекаченим»

Гарсія допускає, що українець зараз в поганій формі
Бокс Професійний бокс
20:48
Тренер Джошуа: «За два місяці до бою Усик все ще виглядає трохи перекаченим»
Олександр Усик / Фото: Instagram

Тренер екс - чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) Роберт Гарсія в інтерв'ю badlefthook висловився про форму чемпіона WBA, WBO і IBF Олександра Усика (19-0, 13 КО) за два місяці до реваншу.

«Ви могли побачити прямо зараз, що за два місяці до бою Усик все ще виглядає трохи перекаченим. Я не знаю, чи робив він це навмисно, щоб бути сильніше і важче в бою, або він просто був не в формі. Він був у своїй країні кілька місяців через війну і тому я не знаю, чи залежить це від обставин. Якщо він збирається працювати над своєю формою, тоді йому належить багато роботи. Але якщо він зробив себе сильніше, у нас буде жорсткий бій, оскільки цей чувак ще й дуже талановитий».

Нагадаємо, поєдинок Усика і Джошуа відбудеться 20 серпня в Саудівській Аравії.


Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Олександр Усик Роберт Гарсія Ентоні Джошуа Олександр Усик – Ентоні Джошуа II

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Ф’юрі бачить у Джошуа шанс у реванші з Усиком тільки через війну в Україні
Ф’юрі бачить у Джошуа шанс у реванші з Усиком тільки через війну в Україні
Бокс Професійний бокс
17:58
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
15:36
«Я маю нові секрети для Усика». Бріедіс сподівається на реванш з українцем
«Я маю нові секрети для Усика». Бріедіс сподівається на реванш з українцем
Бокс Професійний бокс
12:59
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Бокс Професійний бокс
10:20
Тренер Головкіна назвав Усика фаворитом, але сказав чим небезпечний в реванші буде Джошуа
Тренер Головкіна назвав Усика фаворитом, але сказав чим небезпечний в реванші буде Джошуа
Бокс Професійний бокс
08:41
1
Усик під час зйомок перед реваншем з Джошуа «засвітив» особливі боксерки з відсилкою до Мухаммеда Алі
Усик під час зйомок перед реваншем з Джошуа «засвітив» особливі боксерки з відсилкою до Мухаммеда Алі
Бокс Професійний бокс
08:21

Новини: Бокс

Тренер Джошуа: «За два місяці до бою Усик все ще виглядає трохи перекаченим»
Тренер Джошуа: «За два місяці до бою Усик все ще виглядає трохи перекаченим»
Професійний бокс
20:48
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Професійний бокс
19:57
Ф’юрі бачить у Джошуа шанс у реванші з Усиком тільки через війну в Україні
Ф’юрі бачить у Джошуа шанс у реванші з Усиком тільки через війну в Україні
Професійний бокс
17:58
Ф’юрі пояснив, чому просить 500 мільйонів за потенційний бій з Усиком
Ф’юрі пояснив, чому просить 500 мільйонів за потенційний бій з Усиком
Професійний бокс
16:59
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Професійний бокс
15:36
«Я маю нові секрети для Усика». Бріедіс сподівається на реванш з українцем
«Я маю нові секрети для Усика». Бріедіс сподівається на реванш з українцем
Професійний бокс
12:59
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Професійний бокс
10:20
Головкін спростував можливість проведення четвертого бою з Альваресом
Головкін спростував можливість проведення четвертого бою з Альваресом
Професійний бокс
09:23
Тренер Головкіна назвав Усика фаворитом, але сказав чим небезпечний в реванші буде Джошуа
Тренер Головкіна назвав Усика фаворитом, але сказав чим небезпечний в реванші буде Джошуа
Професійний бокс
08:41
Всі новини

Популярні новини

44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
15:36
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Артистичне плавання
20 червня 19:04
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Інші
19:37
Справедливо? Стало відомо скільки Усик і Джошуа зароблять за реванш
Справедливо? Стало відомо скільки Усик і Джошуа зароблять за реванш
Бокс Професійний бокс
21 червня 16:20
3
Терлюга: «Моя велика помилка, що я могла собі дозволити нормально спілкуватися з росіянами»
Терлюга: «Моя велика помилка, що я могла собі дозволити нормально спілкуватися з росіянами»
Карате
20 червня 19:59
Всі новини