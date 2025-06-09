Тренер Кішона Девіса заперечив побиття Олбрайта
Браян Макінтайр пояснив, що конфлікт спричинив брат Олбрайта, а не Кішон
близько 9 годин тому
Тренер колишньго чемпіона WBO в легкій вазі Кішона Девіса (13-0, 9 КО) Браян Макінтайр прокоментував резонансний інцидент, що стався після бою брата Кішона Келвіна Девіса з Нахіром Олбрайтом (17-2, 7 КО).
Сутичка виникла за лаштунками після перемоги Олбрайта над Келвіном Девісом, передає FightHype.com.
Макінтайр роз’яснив ситуацію, спростувавши чутки про побиття.
«Багато людей пишуть: «Як вони могли таке зробити?» Та там навіть нікого з тих, хто коментує, не було. Ви не бачили, що сталося насправді. Олбрайт сам сказав, що Кішон підійшов до нього, вони стояли лобами, а потім його відтягнули. Як це побиття?».
Він додав, що конфлікт розпочався, коли брат Олбрайта вдарив члена їхньої команди, що й спричинило метушню.
Нагадаємо, раніше за Кішон вибачився Теренс Кроуфорд.
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