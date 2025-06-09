Тренер Кішона Девіса заперечив побиття Олбрайта

Олег Гончар

Тренер колишньго чемпіона WBO в легкій вазі Кішона Девіса (13-0, 9 КО) Браян Макінтайр прокоментував резонансний інцидент, що стався після бою брата Кішона Келвіна Девіса з Нахіром Олбрайтом (17-2, 7 КО).

Сутичка виникла за лаштунками після перемоги Олбрайта над Келвіном Девісом, передає FightHype.com.

Макінтайр роз’яснив ситуацію, спростувавши чутки про побиття.

«Багато людей пишуть: «Як вони могли таке зробити?» Та там навіть нікого з тих, хто коментує, не було. Ви не бачили, що сталося насправді. Олбрайт сам сказав, що Кішон підійшов до нього, вони стояли лобами, а потім його відтягнули. Як це побиття?».

Він додав, що конфлікт розпочався, коли брат Олбрайта вдарив члена їхньої команди, що й спричинило метушню.

Нагадаємо, раніше за Кішон вибачився Теренс Кроуфорд.