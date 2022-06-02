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Роберт Гарсія: «Усик дуже розумний, технічний, швидкий. Я розробив мало не єдиний план, як побити українця»

Спеціаліст буде працювати в команді Джошуа
Бокс Професійний бокс
09:43
Роберт Гарсія: «Усик дуже розумний, технічний, швидкий. Я розробив мало не єдиний план, як побити українця»
Фото: Boxing Scene

Нещодавно анонсований тренер Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) Роберт Гарсія розповів Little Giant Boxing, чим займатиметься в команді британця напередодні реваншу з Олександром Усиком (19-0, 13 KO):

Я думаю, що для Джошуа найбільш важливою річчю є хороший план на бій. Я вже обговорював це з Ентоні та його командою. Я думаю, що план, який я приготував для нього, не можу сказати що єдиний, але той спосіб, який може допомогти побити Усика. Бо ж Олександр дуже розумний, технічний, дуже швидкий, добре рухається головою.

Та Джошуа настільки великий та високий, має перевагу у розмаху, так що він має усе це використовувати, аби перемогти. Я розповів їм план, і їм сподобалося. Я вже двічі був з ними, і тепер, так як угода щодо поєдинка укладена, я відправляюся для завершення тренувального табору з ним.

Нагадаємо, що Гарсія вважає Джошуа найталановитішим надважковаговиком.


Олег Шумейко-молодший
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Теги

Роберт Гарсія Олександр Усик - Ентоні Джошуа Олександр Усик

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