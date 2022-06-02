Стало відомо, де відбудеться реванш Усик - Джошуа
Роберт Гарсія: «Усик дуже розумний, технічний, швидкий. Я розробив мало не єдиний план, як побити українця»
Спеціаліст буде працювати в команді Джошуа
09:43
Фото: Boxing Scene
Нещодавно анонсований тренер Ентоні Джошуа
(24-2, 22 KO) Роберт Гарсія розповів Little Giant Boxing, чим займатиметься в команді британця напередодні реваншу з Олександром Усиком (19-0, 13 KO):
Я думаю, що для Джошуа найбільш важливою річчю є хороший план на бій. Я вже обговорював це з Ентоні та його командою. Я думаю, що план, який я приготував для нього, не можу сказати що єдиний, але той спосіб, який може допомогти побити Усика. Бо ж Олександр дуже розумний, технічний, дуже швидкий, добре рухається головою.
Та Джошуа настільки великий та високий, має перевагу у розмаху, так що він має усе це використовувати, аби перемогти. Я розповів їм план, і їм сподобалося. Я вже двічі був з ними, і тепер, так як угода щодо поєдинка укладена, я відправляюся для завершення тренувального табору з ним.
Нагадаємо, що Гарсія вважає Джошуа найталановитішим надважковаговиком.
Коментарі 0