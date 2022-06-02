Роберт Гарсія: «Усик дуже розумний, технічний, швидкий. Я розробив мало не єдиний план, як побити українця»

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Нещодавно анонсований тренер Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) Роберт Гарсія розповів Little Giant Boxing, чим займатиметься в команді британця напередодні реваншу з Олександром Усиком (19-0, 13 KO):



Та Джошуа настільки великий та високий, має перевагу у розмаху, так що він має усе це використовувати, аби перемогти. Я розповів їм план, і їм сподобалося. Я вже двічі був з ними, і тепер, так як угода щодо поєдинка укладена, я відправляюся для завершення тренувального табору з ним.