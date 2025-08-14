Олег Гончар

Тренер британського боксера надважкої ваги Мозеса Ітауми (12-0, 10 КО) Бен Девісон поділився думками про можливий поєдинок свого підопічного проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО). Слова фахівця навів портал Fightnews.com.

На запитання про майбутнє Ітауми після бою з Ділліаном Вайтом, запланованого на 16 серпня в Ріяді, Девісон заявив, що зараз команда зосереджена виключно на цьому поєдинку. Проте він наголосив, що не боїться жодного суперника, включно з Усиком.

«Це виграшний варіант для всіх. Ти отримуєш шанс битися з найкращим бійцем покоління, якщо не найкращим в історії цієї ваги. Хоча Мозес ще не зустрічався з таким, як Усик, я вважаю, що й Усик не бився з таким, як Мозес». Бен Девісон

Девісон підкреслив унікальність стилю Ітауми, натякаючи на його швидкість, силу та інтелект у рингу, які можуть стати викликом навіть для такого досвідченого бійця, як Усик.

Нагадаємо, Ітаума після бою з Вайтом може отримати трьох небезпечних опонентів.