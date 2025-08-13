Промоутер британського надважковаговика Мозеса Ітауми (12-0, 10 KO) Френк Воррен розповів, із ким його підопічний може вийти в ринг після поєдинку проти Ділліана Вайта (31-3, 21 КО). Слова наводить Boxing Scene.

Для Мозеса є цікаві варіанти. Мені подобаються Отто Валлін, Філіп Хргович та Чжан Чжилей. Ми плануємо провести ці три бої протягом наступних 12 місяців, а вже влітку наступного року почнемо говорити про поєдинки топ-рівня за чемпіонські титули. Мене також цікавить переможець пари Хргович – Девід Аделає або Валлін – Чжилей. Це може бути невеликий крок убік або один крок уперед.

Є поєдинки, на які ми погодимося у правильний час і з правильних причин. Я поважаю Ділліана Вайта, але він, ймовірно, перебуває на етапі, коли його кар’єрі потрібен поштовх і прискорення.