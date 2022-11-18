Промоутер Джошуа заявив, що у найближчий рік Усик почне віддавати чемпіонські титули
Тренер Вайлдера не вважає Усика гідним суперником для Деонтея
Скотт вважає лише Ф’юрі тестом для американця
18 листопада 11:58
Фото: Instagram
Тренер Деонтея Вайлдера (43-2-1, 42 KO) Малік Скотт заявив, що лише чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) є небезпечним для американського нокаутера:
Тест Деонтея – это в бою с Тайсоном Фьюри. Я не верю в таких бойцов, как Джошуа, Усик и Руїс. Я не думаю, что они смогут даже приблизиться к Уайлдеру, когда он сосредоточен на своей цели. Я не верю в это. Хотите верьте, хотите нет, но я уверен, что с таким Деонтеем даже Тайсон Фьюри не справится.
Промоутер Ентоні Джошуа (24-3, 22 KO) вважає, що Олександр Усик (20-0, 13 KO) чи Ф’юрі скоро почнуть віддавати титули.
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