Олег Гончар

Британський тренер Баррі Макґіґан висловився про перспективи ексчемпіона IBF Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) після його поразки нокаутом в п’ятому раунді від абсолютного чемпіона надважкої ваги Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Макґіґан вважає, що Дюбуа здатен повернутися, але його поразка виявила вразливість — можливість бути нокаутованим, що стане відомим усім суперникам.

Макґіґан зазначив, що Дюбуа покладається на інстинкти та фізичну міць, здатну відправити в нокаут будь-кого, але розвинути стратегічне мислення для нього майже неможливо.

На думку тренера, брак інтелектуального підходу до боксу обмежує прогрес Дюбуа в порівнянні з Усиком, який демонструє виняткове тактичне мислення.

Для відновлення кар’єри Макґіґан радить 28-річному Дюбуа здобути кілька перемог, щоб повернути впевненість. Хоча молодий вік дає британцю шанс на камбек, тренер сумнівається, що той зможе досягти рівня Усика через відсутність потрібного ментального підходу.

Нагадаємо, раніше катмен Усика розповів, хто навчив Олександра удару, яким той нокаутував Дюбуа.