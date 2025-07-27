Олег Гончар

Катмен абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) Раc Анбер розповів про особливий удар, яким українець нокаутував ексчемпіона IBF Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) в реванші.

Анбер заявив, що не був присутній на пресконференції після бою, але дізнався, що Усик згадував його, відповідаючи на запитання про нокаутуючий удар.

Цей удар, названий Усиком «Іван», Анбер показав йому ще в 2018 році в Каліфорнії під час підготовки до бою з Майклом Гантером.

«Цей удар, який він назвав “Іваном”, уже приносив результат у бою з Джошуа, а також нокаутував Тоні Белью. Це технічний прийом, ефективний у протистоянні шульги з правшею або навпаки — завдяки різним стійкам суперників. Я хотів розділити з ним цю мить. Перед боєм я запитав про “Івана” — це була наша спільна таємниця. І найголовніше, що цей удар знову спрацював» Рас Анбер

Нокаут у п’ятому раунді дозволив Усику втретє здобути звання абсолютного чемпіона світу, укріпивши статус одного з найкращих боксерів сучасності.

Нагадаємо, раніше у WBC відповіли, чи дадуть Усику зберегти статус абсолютного чемпіона.

Також колишній тренер Джошуа розповів, що трапиться з Усиком, якщо він продовжить кар'єру.